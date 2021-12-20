شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأزهر يعلن تخصيص مقررات دراسية لرفع الوعى بقضايا البيئة والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مؤتمر جامعة الأزهر بعنوان: "تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة"، عددًا من التوصيات التي تساعد صناع القرار في اتخاذ التدابير اللازمة وتأهيل العقل الجمعي لاستيعابها؛ بما يحد من خطورة هذه التغيرات المناخية.

وقرر مؤتمر جامعة الأزهر عن المناخ تشكيل لجنة علمية متخصصة، تضم باحثين وعلماء في الشأن البيئي، وممثلين عن علماء الدين والاجتماع وعلم النفس؛ لصياغة مقرر علمي، بلغة سهلة ومبسطة، يتم إعداده لتدريسه لكل المراحل التعليمية لرفع التوعية بالآثار السلبية لأزمة المناخ.

كما قرر المؤتمر العمل على تشجيع طلاب جامعة الأزهر لتخصيص مشروعات تخرج عن تأثير أزمة تغير المناخ على البيئة المحيطة، والاعتماد على نموذج مشروع التخرج التكاملي بين الكليات المختلفة بتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات والخروج بمشروع متكامل يمكن أن يحقق الاستفادة المجتمعية في رفع التوعية بهذه الأزمة.

يُذكر أن جامعة الأزهر عقدت مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان "تغير المناخ .. التحديات والمواجهة"، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، و الإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.