شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الساعات القادمة تشهد تحسنا فى الأحوال الجوية واعتدال نشاط الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات القادمة ستشهد البلاد تحسن فى الأحوال الجوية على كافة المناطق بالجمهورية، ومن المتوقع أن غدا ينشهد تحسن تام فى الأحوال الجوية، واعتدال نشاط الرياح على كافة المناطق.

وستنحصر فرص سقوط الأمطار فقط على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا، بالإضافة إلى أن كميات الأمطار ستقل بشكل كبير وستكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج السفيرة عزيزة، والذى تقدمه كل من الإعلامية سناء منصور، والإعلامية جاسمين طه زكى، والمذاع على فضائية DMC، إنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء الشعور بالتحسن فى الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى، محافظات جنوب الدلتا وشمال الصعيد، لكن ظلت الأجواء على محافظات السواحل الشمالية بالبلاد غير مستقرة، والتي تساقط معها الأمطار الغزيرة، وحبات البرد الكثيف على محافظة الإسكندرية،

وأشارت الدكتور منار غانم، إلى أنه منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت مصر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتي صاحبتها سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، ووصلت فى بعض المناطق إلى الأمطار الرعدية، وسقط معها حبات البرد أو الكرات الثلجية على السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما شهدت القاهرة الكبرى سقوط الأمطار الغزيرة فى ليلة أمس، وكذلك محافظات السواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد، وكذلك مدن القناة، ومرتفعات سانت كاترين، مع إخفاض درجات الحرارة بشكل كبير هناك وصاحبتها تساقط الثلوج.

وأضافت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما شهدت البلاد اليوم، نشاط عالى من الرياح ما زاد من الإحساس فى انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن نشاط الرياح اليوم أدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.