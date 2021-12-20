شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بدرجات الحرارة وصقيع بسيناء والصغرى بالقاهرة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزير القوى العاملة محمد سعفان، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبى.

مدبولي: الرئيس السيسى وجه بدعم وتطوير الصناعة باعتبارها أهم قطاعات نمو الاقتصاد

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بجولة فى عدد من المصانع والشركات المقامة فى المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها، ورافقه خلال ذلك كل من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وزيرا القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان رسميا الربط الإلكترونى بين البلدين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبى.





رئيس الوزراء يشهد تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنعين فى مدينة أكتوبر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنعين فى مدينة 6 أكتوبر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

غدا انخفاض فى درجات الحرارة وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تحت الصفر فى هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة بأمس الأحد .





وزير العمل الليبى: لن نتحمل مسئولية أى عامل وافد إلا بمنظومة الربط الإلكترونى

أكد على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبى، أن ليبيا لن تتحمل مسئولية أى عامل يسافر للعمل فى إعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني، مع وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية، قائلا: إن العامل غير الشرعى لن نكون مسئولين عنه ولن نستطيع حمايته.





السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات اليوم بسبب التطوير والطقس السيئ

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالإضافة إلى تداعيات الطقس، وجاءت كالتالى:





الضرائب تشدد على مزاولى التجارة الإلكترونية سرعة التسجيل وفتح ملفات ضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، موضحًا أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانتهذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.





طلاب جامعة هيرتفوردشاير البريطانية يشيدون بالقدرات التصنيعية المتطورة بالعربية للتصنيع

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرا أن الشباب المصرى يحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 , وتأسيس مبادئ ثابتة للجمهورية الجديدة تعتمد علي تمكين الشباب بإعتبارهم القاطرة التي تقود حركة التقدم في تنمية المجتمعات.





التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.





أمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج واضطراب بالملاحة.. والقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين ، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.





"الصحة" تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال.. وتستهدف 16 مليون طفل

تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فاعلياتها لليوم الثانى علي التوالي وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بهدف رفع الحالة المناعية لهم ووقايتهم من العدوي بفيروس شلل الأطفال .





اللى ما بيحبش الشتاء يستعد.. غدا أول أيام فصل البرودة ويستمر 88 يوما و23 ساعة

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن انتهاء فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" وبداية الانقلاب الشتوي إيذانا ببدء فصل الشتاء، الذى من المرتقب أن يبدأ غدا الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر وفق الحسابات الفلكية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل سوق العمل، حيث أشار المركز إلى أن المليارات من الأشخاص يتواصلون الآن حول العالم من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة، ومن ثم فإن التطورات التكنولوجية أصبحت تؤثر بشكل بالغ للغاية في الحياة الواقعية والافتراضية، وقد جاءت جائحة كورونا لتمثل اختبارًا حقيقيًّا لمدى الترابط بين العالمين الواقعي والافتراضي.

"معلومات الوزراء" يستعرض تأثير الذكاء الاصطناعى على مستقبل سوق العمل