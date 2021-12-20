شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للقطاع الخاص: "دوركم محورى وأساسى والدولة ستظل داعما لكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ساعدت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا لضمان قدرتهم على الاستمرار والنمو والإنتاج، مؤكداً على ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا الي جنب مع الحكومة، قائلا:" بدون دور القطاع الخاص فى المرحلة الحالية واستعادته للخطوات المتسارعة فى عمليات التوسع والإنتاج سنظل تحت التحدى فى معدلات النمو وبالتالي الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات للقطاع الخاص من خلال الاجتماعات التى تعقد مع رجال الأعمال والصناعة لتيسير كافة العقبات التى تواجههم جنبا إلى جنب مع الاستثمارات التى تضخها الدولة".

ووجه رئيس الوزراء، رسالة للقطاع الخاص على هامش زيارته للمنطقة الإستثمارية قائلا،"دوركم هو الدور المحوري والأساسى والدولة ستظل داعم ليكم".

وأوضح أن المصانع التى تفقدها اليوم بالمنطقة الاستثمارية هى مصانع وصلت للعالمية ، وتنتج احتياجات السوق المحلى وتصدر أيضا بكميات كبيرة وأصبحت مرجعية للأسواق العالمية.

وتابع فى تصريحات صحفية على هامش تفقده للمنطقة الاستثمارية أن الدولة تعمل على تعزيز قطاع الصناعة ، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وقدرته فى الصناعة وانطلاقه بصورة كبيرة، موضحا أن هناك تحدى يواجه الدولة وهو أن مستلزمات الإنتاج مازالت يتم استخدامها من الخارج وهو ما تعمل عليه الدولة حول توفير مستلزمات الإنتاج من الداخل والاحتفاظ بالتوازن التى تم اكتسابها فى فترة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على خلق اكبر حجم من فرص العمل خاصة وأن كل عام يتم دخول أكثر من 700 ألف شاب وشابة لفرص العمل.