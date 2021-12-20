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القائم بعمل وزير الصحة ينعى مدير مستشفى صدر إمبابة

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد نبيل أبوسمك مدير مستشفى صدر إمبابة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، صباح اليوم الإثنين، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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