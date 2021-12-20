شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بعمل وزير الصحة ينعى مدير مستشفى صدر إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد نبيل أبوسمك مدير مستشفى صدر إمبابة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، صباح اليوم الإثنين، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.