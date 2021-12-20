شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء علاء فاروق يتولى مهام منصبه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم اللواء علاء فاروق مهام عمله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلفا للواء رجب عبد العال الذى تولى منصب مساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن ضمن حركة تنقلات محدودة اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وينتمى اللواء علاء فاروق إلى مدرسة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة حيث تولى عدة مناصب بها، منها رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وتدرج فى المناصب ليصبح مفتشا للمباحث حتى تولى منصب رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة.

وخاض فاروق تجربة جديدة بمديرية أمن القليوبية، حيث صدرت حركة تنقلات تولى خلالها منصب مدير المباحث الجنائية بالقليوبية حيث أشرف على تطهير العديد من البؤر الإجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بشبين القناطر والخانكة، وقليوب، وأثبت جدارته وقدرته على مواجهة الخارجين عن القانون، ويخوض فاروق تجارب جديدة فى وزارة الداخلية، ليتولى عدة مناصب منها مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنصب رئيس مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، ثم صدر قرار بتوليه منصب مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

ويستعد اللواء علاء فاروق لتقديم خدماته للحفاظ على الأمن العام، فى تجربة جديدة بتوليه منصب مساعدا للوزير لقطاع أمن الجيزة.