شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يدير ندوة حول المشروعات القومية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ظهر غد الثلاثاء، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، فى ندوة موسعة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة المصرية، يحضرها أساتذة وطلاب الجامعة بمقرها بمدينة جمصة بالدقهلية.

ويرد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، على تساؤلات واستفسارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالقضايا المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن؛ ويحاضر فى الندوة الكاتب الصحفى شادى عبد الله زلطة نائب مدير تحرير جريدة الأهرام.

وقال الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة، إن الندوة تتناول فلسفة إنشاء هذه المشروعات الضخمة والعائد منها على المواطن العادى، وتبنى الرئيس السيسى شخصيا لهذه المشروعات، ومغزى مساهمة جميع أجهزة الدولة وخاصة القوات المسلحة فى تنفيذها، كما تتناول الندوة مقارنة هذه المشروعات القومية الكبرى بما تم إنجازه خلال الـ60 سنة الماضية، والعائد على ميزانية الدولة من هذه المشروعات.

وأضاف "المشد"، أن الندوة تركز أيضا على مشروع تطوير الريف المصرى كأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية فى الوقت الراهن لخدمة ملايين المواطنين فى أكثر من 4500 قرية مصرية بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه.