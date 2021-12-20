شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: إجراءات احترازية بقداس العيد الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعدادات لقداس عيد الميلاد المجيد الذي يأتي فى ظل جائحة كورونا.

من جانبه، أكد دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى - بيان صادر عن الكنيسة اليوم- أن احتفال ليلة عيد الميلاد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام فى موعده فى تمام الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وشدد رئيس الأساقفة: أنه يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.