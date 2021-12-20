شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر"الخليج 365" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 5 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
الجوافة 9 جنيهات.
بلح بارحى 34 جنيه.
البسلة 9.5 جنيه.
كمثرى لبنانى 25 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.