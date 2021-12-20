شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر"الخليج 365" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيهات. ‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات. ‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‎الجوافة 9 جنيهات. ‎بلح بارحى 34 جنيه. ‎ البسلة 9.5 جنيه. ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎