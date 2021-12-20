شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مؤتمر الأزهر للمناخ يطالب بتفعيل الرقابة وتنفيذ القانون لحماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إن مؤتمر الأزهر عن المناخ جاء مثمرًا، بعد نقاشات تمت بإخلاص على مدار يومين ماضيين، الأمر الذي يجعله نواة لمؤتمر شرم الشيخ Cop27، مطالبًا بضرورة تفعيل الرقابة وتنفيذ القانون؛ لحماية البيئة.

وأضاف "صديق"، إن المؤتمر يثبت أن الأفكار والمناقشات الحية تساهم في التطوير والتنمية؛ لافتًا إلى أهمية امتلاكنا لهواء نظيف وتنمية مستدامة وبيئة خالية من المشكلات، وهو ما يؤكد عليه المؤتمر والمشاركون فيه ويسعى إلى تنفيذه.

من جانبه، قال أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن الإسراف في استعمال الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا، مطالبًا بمناهج تعمل على الاعتدال في استخدام الطاقة المفرطة واستعمال طاقة آمنة صديقة للبيئة.

كما طالب الدكتور وائل يوسف، مدير مركز التخطيط العمراني - كلية الهندسة بجامعة الأزهر، بتفعيل وتعزيز دور التمويل ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال الخضراء، والأفكار صديقة البيئة المقدمة من فئة الشباب والذي يوليهم فخامة الرئيس دعمًا كبيرًا.

انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر جامعة الأزهر "تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقشت جلسات اليوم الثالث قضية "مفهوم المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية (الجودة والتمويل)" برئاسة الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر، والدكتور وائل يوسف مدير مركز التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتور خلود حسام عميد كلية تجارة الأزهر بنات أسيوط، والدكتور الجندى شاكر الجندى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.