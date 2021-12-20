شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر ديسمبر وسط إجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجارى، وسط التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت بصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة " البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، اعتبارا من الاربعاء الماضى.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريباً.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدي ببطاقة ميزة البنكية فى 16 محافظة، وهي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

وأشارت القباج، إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول we المجاني المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع لشركة ًWE، ثم الحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم دالنقدي « تكافل وكرامة» بدءًا من الأربعاء الماضى الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية وجميع مكاتب البريد،كما يمكنهم إجراء الدفع الالكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتروات.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .