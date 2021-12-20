حنين حسام أمام القاضي برة القفص: "أنا معملتش حاجة وحشة.. ومكنتش بلبس لبس خارج زي مودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل ورمضان يونس :

تصوير- أحمد حسين:

قالت حنين حسام أثناء استجوابها من قاضي المحكمة أنها لم ترً والديها منذ سبعة عشر أشهر:" أنا محرومة من أسرتي ، و بموت وبحيا في اليوم ميت مرة ، و مستقبلي بيضيع أنا في جامعة حكومي مش خاصة، ومش عايزة غير رحمة ربنا ورحمتك بس".

وأضافت حنين :"يا فندم حضرتك، أنا مكنتش عايزة القصة ديه، أنا معملتش كده ، أنا عملت سكربت من شركة لايكى اللي هي دلوقتي ليها "بانر" على الدائري، شركة لايكي بعتتلي رسالة طالبة مني أني أعمل إعلان، وفي الإعلان أنا قلت عايزين بنات وشباب مش بنات بس ..ويكونوا فوق الـ 18 سنة ؛ ويكون ليهم بطاقة عشان يقبضوا بيها، ومش عايزين تدخين ولا لبس خارج .

وتابعت حنين أمام القاضي: البنات اللي بيقول عنهم فين هما، إذا كنت أنا رفعت الاستوري وعملت الجروب كواجهة ومدخلش فيه، زي ما الوكالة طلبوا مني، وأنا مش معايا سجل تجاري عشان أعمل كده، ودخل المدير اتكلم معاهم على ساعات الشغل والتارجت المطلوب منهم.. ده مش كلب هاوس.. ومش بيستخدم في الحاجات الوحشة"

واستكملت ، أنا مستقبلي بيضيع لأني مش في جامعة خاصة .. أنا في جامعة حكومية.. ومكنتش بلبس لبس خارج زي مودة.. انا عايزة رحمة ربنا ورحمة حضرتك"

وتحاكم حنين حسام في القضية المعروفة إعلاميًا أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لاتهامها في الإتجار بالبشر.

وكانت قد قررت محكمة الاستئناف، بإعادة النظر في محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة فتيات تطبيق التيك توك حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ "الاتجار بالبشر".

وذكرت الحيثيات أن المتهمين حصلوا على منفعة مادية نتيجة التحريض على الفسق والإغراء والدعارة، والالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي.