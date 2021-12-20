مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي، بترعه مسجد موسي أمام قرية القبابات.

دفع اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة.