اندلاع حريق في سنتر تعليمي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في سنتر تعليمي بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار رقم ٣ شارع ابو بكر الصديق بمنطقة همفرس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق.

تبين بالفحص نشوب حريق في سنتر تعليمي، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.