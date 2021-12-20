ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 5 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار ملك أحدهم.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر -أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيمهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.