"عباءة بيضاء وحجاب أعلى رأسها".. الصور الأولى لحنين حسام قبل محاكمتها بتهمة الإتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصوير- أحمد حسين:

رصدت عدسة "الخليج 365" أول صور لحنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، داخل قفص الاتهام، في ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمتها بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بقضية الاتجار في البشر.

وظهرت حنين حسام، أمام المحكمة مرتدية كمامة، وعباءة بيضاء اللون وحجاب أعلى رأسها، وشال أبيض، وكان يتضح عليها الوزن الزائد.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين ، جلسة محاكمة حنين حسام بتهمة الاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتيات التيك توك".

وكانت محكمة الاستئناف، قررت بإعادة النظر في محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة فتيات تطبيق التيك توك حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ "الاتجار بالبشر".

وذكرت الحيثيات أن المتهمين حصلوا على منفعة مادية نتيجة التحريض على الفسق والإغراء والدعارة، والالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي.