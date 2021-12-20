رعب وفزع داخل مدرسة الفتح الابتدائية بالعمرانية.. ماذا حدث؟

وتم إصلاح الكسر، دون حدوث خسائر، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقا مع طوارئ الغاز ومسؤولو حى العمرانية.

حالة من الخوف والفزع انتابت العاملين بمدرسة الفتح الابتدائية، بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية