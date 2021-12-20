ليلة حمراء انتهت بجثة مقيدة.. قرار جديد بشأن المتهمين بقتل "نقاش أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس سيدة وزوجها وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مقاول بدافع السرقة بعدما استدرجته المتهمة بحجة قضاء سهرة حمراء، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت مدينة أكتوبر شهدت واقعة مأساوية، حينما أقدم نقاش وزوجته وشقيقها، على قتل مقاول خنقًا بكوفية عقب تقييده من يديه وقدميه، لسرقة محتويات منزله وفروا هاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم.

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة ذكر مجهول الهوية مخنوق بكوفية ومقيد اليدين والقدمين وملقاة على الأرض.

بتقنين الإجراءات وتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة، التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث حدائق أكتوبر، عن تحديد هوية المجني عليه، وتبيّن أنه مقاول 61 سنة، ويقيم بمفرده داخل مسكنه، وتمكّن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم نقاش يعمل طرفه وزوجته وشقيقها، حيث قامت زوجة النقاش باستدراجه لقضاء ليلة حمراء، وعقب توجهها لشقته مكنت باقي المتهمين من الدخول والتعدي عليه وخنقه واستولوا على محتويات الشقة من أجهزة كهربائية.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض المتهمين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهمون تحت تأثير المواد المخدر من عدمه أثناء ارتكاب الجريمة.

بينما كلفت النيابة ضباط المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.