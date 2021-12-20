الأوقاف: تدشين 31 صفحة وموقع وقناة بوسائل التواصل الاجتماعي في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أنها عملت على تطوير نشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال 31 صفحة وموقعًا وقناة، خلال عام 2021.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن أحدث أنشطتها على صفحة لغة الإشارة التي تم إطلاقها اليوم، ضمن حرصها على تبليغ رسالة الإسلام الوسطي باستخدام جميع السبل والوسائل العصرية المتاحة، تأليفًا وترجمة ونشرًا، خطابة وندوات، ووسائل إلكترونية حديثة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن لديها عددًا كبيرًا من هذه الصفحات ينطلق بالعديد من اللغات الأجنبية، مع تدريب أكثر من 30 ألف إمام وواعظة على الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت الأوقاف:"إضافة إلى الدورات التي لا تنقطع بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مع وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية والفيديوهات القصيرة الموجهة للأطفال والشباب".

وأِشارت إلى أنها تسعى إلى مزيد من التطوير في هذا الجانب خلال عام 2022 بإنشاء 27 إدارة للتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية .