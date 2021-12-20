ثروت الخرباوي: أخطأت حين دخلت جماعة الإخوان وندمت وتبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال ثروت الخرباوي، المحامي والكاتب، إنه أخطأ حينما انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا:"ندمت وتبت إلى ربنا إنه هو التواب الرحيم".

جاء ذلك خلال محاضرة مشتركة اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني" في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

وقال الخرباوي خلال كلمته: من يخطئ عليه أن يؤمن عقله ويعترف بالخطأ ولا تثريب علينا إذا وقعنا في خطأ".

وتناقش المحاضرة، حول مفاهيم المواطنة والدولة الوطنية والجمهورية الجديدة، باعتبار المواطنة الأساس الركين في بناء الجمهورية الجديدة، كما سيتناول اللقاء سمات المواطنة وترسيخها وكيف تكون عاملا في بناء الدولة، وحقوق وواجبات المواطنة.