بسبب أوميكرون.. برلماني لوزير التعليم: لا بد من خطة وقائية سريعة لحماية الطلاب من المتحور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن ظهور متحور أوميكرون الجديد داخل مصر، يستلزم وضع خطة جديدة من قِبل وزارة التربية والتعليم، لتحديد مصير الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأكد الجاهل، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين، ضرورة التزام التدابير الاحترازية لحماية أبنائنا الطلاب من العدوى؛ لا سيما أن كل التقارير العالمية تحذر من سرعة انتشار هذا المتحور مقارنة بالسلالات الأخرى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية ستكون عائقًا كبيرًا للتصدي لهذا الفيروس، في ظل المخاوف التي تصيب أولياء الأمور من إصابة الأطفال من هذا المتحور، ومدى انتقال العدوى بين الطلاب، نتيجة الازدحام الذي يحدث خلال اليوم الدراسي، لذا لا بد من سرعة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الطلاب، والحرص على حياتهم في المقام الأول.