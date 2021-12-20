شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توجه سائقى القطارات بتخفيض السرعة وفق تقديرهم لحالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة السكة الحديد سائقى القطارات بتخفيض السرعة والقيادة وفق تقديرهم في حالة الطقس السئ وسقوط الأمطار وتدنى الرؤية أمامهم، على أنه يمكنهم تخفيض السرعة إلى 8 كم/س في حالة سقوط الأمطار بغزارة أو تراكمها على شريط السكة الحديد.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه يمكن لسائقى القطارات إيقاف حركة القطارات في أي لحظة حالة ازدياد تراكم الأمطار على شريط السكة الحديد مع إبلاغ غرفة المراقبة المركزية لحركة مسير القطارات وأبراج المراقبة بأى تطورات أو تخفيضات في سرعة الحركة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين يشهد نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

كما يشهد اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد"، كما يشهد أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.