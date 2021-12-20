شكرا لقرائتكم خبر عن نشر فرق لشفط مياه الأمطار بشوارع الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت محافظة القاهرة بفرق لشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، حيث قاد اللواء يحيى الأدغم رئيس حى الأزبكية، حملة لرفع مياه الأمطار من شوارع ميدان رمسيس وعدة شوارع أخرى بالتعاون مع شركة النظافة وشركة الصرف الصحى، لتسهيل حركة المرور ومنع توقف الطريق.

وفى السياق، أكد محافظ القاهرة، أن هيئة النظافة وشركة الصرف الصحى أجروا عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار ليصبح لدينا 21 ألف بالوعة أمطار بخلاف بالوعات الصرف الصحي والبالغ عددها 55 ألف بالوعة، كما تم الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق كالأوتوستراد بمدينة نصر، كما تم رفع كفاءة بعض المحطات مثل عين شمس.