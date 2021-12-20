شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران": غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال الطقس على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء ما تشهده البلاد من موجة من الطقس غير المستقر وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمتابعة انتظام حركة الطيران بجميع المطارات حيث تسير الحركة الجوية - حتى الآن - بشكل طبيعى ومنتظم ولا توجد تأثيرات على حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لما أكدته غرفة العمليات المركزية التى قرر وزير الطيران المدنى تشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وشدد وزير الطيران على أهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة فى حالة هطول أمطار كثيفة لضمان سيولة الحركة داخل مطار القاهرة وخارجه وكافة المطارات من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين والتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة.

كما وجه بضرورة الاستعداد لفتح مخرات السيول بمختلف مطارات الجمهورية فى حالة سقوط أمطار، وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات المخصصة لها .

يأتى ذلك فى ضوء تحذيرات الأرصاد الجوية من تعرض البلاد حاليا لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.