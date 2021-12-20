شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1079 طن بضائع و357 شاحنة و50 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة و357 شاحنة و50 سيارة ملاكي ، حيث شملت حركة الصادرات 663 طن بضائع عامة و139 شاحنة و11 ملاكي، كما تضمنت حركة الواردات 416 طن بضائع عامة و218 شاحنة و39 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة AGVALOR فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات والسفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و6 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 32 سيارة ملاكي، وغادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و10 ملاك.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء وغادرت السفينة سيناء، حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 416 طنا و1 ملاكي وتصدير 31 شاحنة بحمولة 663 طنا و1 ملاكي.