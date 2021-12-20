شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لدينا شبكة تمكنا من تقديم خدمة مميزة للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مصر أصبحت لديها شبكة كهرباء قوية سواء على مستوى النقل أو التوزيع تمكنها من تقديم خدمة مميزة وبجودة عالية لكل مستهلك على أرض مصر.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه بعد التطوير الهائل الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء أصبح كل مواطن على مستوى الجمهورية بالقرى والمراكز والنجوع يحصلون على تيار كهربائي بنسبة 100%، لافتا إلى أن الوزارة تسعى حاليا لرفع مستوى الخدمة و العمل على الاستمرارية.

وأشار شاكر إلى أن مصر تتمتع بمساحات هائلة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه بحلول 2023 سيتم إضافة 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة و المتجددة للشبكة القومية للكهرباء.

ويرى شاكر، أنه بعد الانتهاء من المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى سيكون هناك طفرة نوعية فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى مجال الكهرباء.