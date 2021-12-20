شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى جزر القمر: مصر بلد الإيمان والقرآن وتنشر الفكر الوسطى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من الشيخ أبو بكر سيّد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، أشاد فيها بنجاح أعمال المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، مؤكدًا أن مصر بلد الإيمان والقرآن، وتنشر الفكر الوسطي في العالم كله.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني نص رسالة مفتى جزر كما يلى: "يسعدني أن أرفع لمعاليكم أطيب التحيَّات القلبيَّة مقرونا بأصدق التمنّيات لكم بموفور الصِّحة والسَّعادة ولجمهورية مصر العربية مزيدًا من الأمنِ والاستقرار والتقدُّم والرِّيادة".

وتابع مفتى جزر القمر: "كما يسعدني مجدَّدًا أن أشيد بجهودكم الكبيرة في رعاية ونشر القرآن الكريم وتشجيع حفظه، وبالنجاح الكبير الذي حققته المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي كان لجزر القمر شرف المشاركة فيها؛ حيث حصل ابننا المتسابق محمود علي شافني من جزر القمر، على المركز (الثاني) في الفرع (الثاني)؛ لأبناء الدول الناطقة بغير بالعربية.

هذا الحرص الدَّائم على رعاية القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا وفهمًا لمعانيه ومعرفةً لمقاصده، وتكريمِ أهل القرآن؛ إنما هو بيانٌ أنَّ القرآنَ والإسلامَ والأديان فنُّ صناعة الحياة لا صناعة الموت؛ وهو تأكيدٌ على أنَّ مصرَ بلد الإيمان والقرآن، وستظلُّ حاملةً للواء الإيمان والقرآن، تخرّج جيلاً إثر جيل على النحو الذي نشاهده، ويؤكّد كذلك حرص مصر وتصميمها على نشر صحيح الدّين والإسلام الوسطي في أرجاء العالم".

واختتم مفتى جزر القمر رسالته: "أسأل المولى تعالى أن يحفظَكم ويتولاَّكم برعايته وعنايته ويجعل أعمالكم في موازين حسناتكم يوم القيامة، كما أسأله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا ويديمَ عليهم الأمنَ والاستقرارَ والتقدُّمَ والازدهارَ؛ إنه سميعٌ مجيبٌ".