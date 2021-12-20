شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تجعل العاصمة الإدارية مدينة خضراء صديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن هناك أسبابا كثيرة تجعل من العاصمة الإدارية مدينة خضراء تحقق الاستدامة وهدف استراتيجية مصر 2030 فى المدن المستدامة.

فى هذا التقرير، نرصد الأسباب العشرة التى فندها رييس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبوسنة فى تصريحاته الخاصة وهى:-

أولا: العاصمة الإدارية بكافة مبانيها تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الأنظف والنقل المستدام.

ثانيا: تعتمد إدارة منظومة المخلفات داخل العاصمة الإدارية وإعادة التدوير لها على تكنولوجيا متطورة لا ينجم عنها أى تلوث.

ثالثا: المباني وتصميماتها والطريقة التي تم البناء بها مصممة بشكل صديق للبيئة وينطبق عليه وينطبق عليها مفهوم المباني الخضراء حيث إن اتجاهات التيارات الهوائية ودخولها وتهويتها وتجديد الهواء فيها يتم بشكل لا يسبب أى مشاكل.

رابعا: كل النظام الإدارى قائم على المنظومة الالكترونية للحد من وجود أى مخلفات ناجمه عن الوزارات التي سيتم نقل هناك، و خاصه الاوراق حيث يتم حاليا نقل كافه الملفات ونسخها الكترونيا ويتم حاليا تفعيل التوقيع الالكتروني في كافه الاوراق.

خامسا: التخلص الآمن من المخلفات وتحجيمها بالعاصمة الإدارية يتم بالكامل تحت الأرض بتكنولوجيا مختلفة لإنتاج الكهرباء.

سادسا: أغلب المباني الموجودة بالعاصمة الإدارية تستخدم الطاقة الشمسية.

سابعا: تقليل حركة التنقلات ما بين الأحياء الوزارية وعدم استخدام وسائل النقل في التنقل بين الوزارات.

ثامنا: قبل البدء في تشييد العاصمة الإدارية تم إنشاء محطة على مساحة كبيرة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي.

تاسعا: المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية مقارنة بالنسبة للمباني فإنها تشكل نسبة كبيرة جدا مما يساعد على وجود هواء نقي ويساعد ايضا على تقليل أي انبعاثات.

عاشرا: إنشاء النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة يشبه وجود نهر النيل في مصر، وكما يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها، فان النهر الأخضر يخترق العاصمة الادارية الجديدة من شمالها لجنوبها.