شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية.. أبرز قضايا مؤتمر الأزهر للمناخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل، فعاليات أعمال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، الذى يعقد تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يناقش المؤتمر في يومه الثالث والأخير "مفهوم المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية (الجودة والتمويل)"و "التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق أهداف مجابهة التغير المناخي ضمن خطة مصر في التنمية المستدامة". كما تشهد فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر إعلان التوصيات التي خرج بها المؤتمر، ثم تكريم بعض الشخصيات.

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.