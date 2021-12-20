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رئيس الوزراء يشهد تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنعين فى مدينة أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنعين فى مدينة 6  أكتوبر. 

 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيراً إلى هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.   

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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