شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 ولحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.