كتموا أنفاسه.. الحكم على 4 متهمين بقتل عامل في مصر الجديدة 19 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل عامل أثناء سرقته لـ 19 فبراير للنطق بالحكم.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين "طارق. ر" 40 عامًا، و"محمد. إ" 41 عامًا، نقاش، و"إسلام. س" 29 عامًا، عاطل، و"سحر. س" 32 عامًا، ربة منزل، بقتل المجني عليه "محمد. هـ" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا النية في نفسهم قتله لسرقته، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "محول من محدث صوت" وسلاح أبيض مطواه»)، وأداة لاصق طبي، وتوجهوا لمسكنه حيث أيقنوا تواجده به، وما ظفروا به حتى قاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتموا أنفاسه بأقمشة، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.