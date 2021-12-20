إصابة زوجين بحروق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سمع دوي انفجار بمنطقة بشتيل بإمبابة شمال محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ووجود مصابين بشارع الحرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء جابر بهاء ومساعده لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي مدعومين بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم داخل منزل، ما أسفر عن إصابة محمد سيد ٤٦ سنة، وزوجته رحاب رمضان ٤٢ سنة بحروق متفرقة.

نقل الزوجان إلى المستشفى وأخمدت قوات الدفاع المدني ألسنة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.