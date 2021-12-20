حريق يلتهم محتويات حظيرة ماشية في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل حظيرة ماشية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، فجر الإثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من حظيرة ماشية بطريق عزبة الشيمي.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب.
الحريق تتح عنه نفوق رأسي ماشية "جاموس" وتفحم محتويات الحظيرة من الأخشاب والبوص.
جرى تنفيذ عملية التبريد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.