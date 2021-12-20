وزير العمل الليبي: العمالة المصرية هي اليد التنفيذية لإعادة الإعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، موقف العمالة المصرية الوافدة إلى الأراضي الليبية للعمل في إعادة الإعمار، مؤكدا أنها مطلوبة وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة، مع وزير القوى العاملة، لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.

وأشار الرضا، إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أية مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.

وأوضح الوزير، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.

وأشار الرضا، إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التي تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، في العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم استقدام عمالة منها.