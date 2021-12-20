وكيل وزارة الأوقاف للدعوة خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد أم القرى ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد .

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 24 ديسمبر هو "صفات المؤمنين في القرآن الكريم ” .

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.