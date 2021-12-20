العمالة المصرية.. وزير العمل الليبي يكشف أبرز المهن المطلوبة للعمل في إعادة الإعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

كشف علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، عن المهن المطلوبة في السوق الليبي لإعادة الإعمار في ليبيا.

وقال العابد، إن المهن المطلوبة في السوق الليبي تتمثل في أعمال التشييد والبناء والطرق والجسور وغيرها من المجالات الأخرى التي يحتاجها السوق الليبي.

وأشار الوزير، إلى أن ليبيا في حاجة إلى نحو مليون عامل مصري خلال المرحلة الأولى، للعمل على إعادة الإعمار من جديد، متابعا: "العمالة المصرية ليست غريبة على ليبيا، لأنها تشعر بالأمان والاستقرار في بلادنا".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.