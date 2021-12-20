الطقس السيئ.. الحكومة تعلن الطوارئ وهذه المحافظات في دائرة الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود أمطار، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفرالشيخ نظرا لحالة الطقس غير المستقر.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى أن محافظة القاهرة شهدت أمطارا متوسطة على أغلب الأنحاء وطقسا شديد البرودة ورياحا متوسطة، وتم رفع درجة الاستعداد على كافة الأنحاء بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي محافظة الجيزة، سقطت أمطار غزيرة على منشأة القناطر، ومتوسطة على الهرم وبولاق الدكرور والبدرشين والحوامدية، وتم فصل الكهرباء عن الشوارع الجانبية، وجار التعامل مع الأمطار فيما شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا غزيرة على حي شرق ومتوسطة على حي الجمرك، وجار التعامل مع الأمطار، وبلغ ارتفاع الموج من 3 لـ 4 أمتار ويعمل ميناء الإسكندرية بشكل طبيعي.

وتشهد محافظة مطروح أمطارا رعدية متوسطة على مدينة مطروح وغزيرة على مدينة العلمين، وطقسا شديد البرودة ورياحا شديدة، كما تشهد محافظة كفرالشيخ أمطارا متوسطة ورياحا شديدة، وتوقف الملاحة في ميناء البرلس لليوم الثاني على التوالي.

وفي محافظة البحيرة، سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، أما دمياط والقليوبية فالطقس مستقر مع رياح متوسطة باردة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز، فيما تشهد باقي المحافظات حالة من الطقس المستقر والرياح المتوسطة دون أمطار.