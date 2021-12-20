وزير العمل الليبي: نحتاج مليون عامل خلال المرحلة الأولى من إعادة الإعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال علي العابد زير العمل والتأهيل الليبي، إن ليبيا مقبلة على إعادة الإعمار من جديد، وهذه الخطوة تأتي لتوافق بين البلدين، وأن ليبيا تحتاج مليون عامل على الأقل في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.

وأكد أنه يجب تنظيم العمالة المصرية إلى ليبيا، وحمايتهم من النصب والعصابات، ودخول العمالة المصرية بطريقة شرعية، وأن العامل المصري يشعر بالأمان والاستقرار وليس هناك صعوبات في العمل.

وأكد أن انطلاق العمال من مصر إلى ليبيا مفتوح للجميع وأمام الشركات الراغبة في استقدام العمالة المصرية في ليبيا، ونحن في حاجة لهم في كافة المشروعات المطروحة.