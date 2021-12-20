وزير القوى العاملة بكشف موعد سفر أول فوج من العمالة المصرية إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تصوير علاء أحمد:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، موعد سفر أول فوج من العمالة المصرية إلى ليبيا، عقب تدشين منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.

وأكد الوزير، أن سفر أول فوج من العمالة إلى ليبيا سيكون خلال شهر من الآن، وذلك عقب تلقي طلبات الراغبين في السفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وأطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعلي رضا العابد وزير العمل والتأهيل الليبي، منذ قليل منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا.

وأشار الجانبان، إلى أن الهدف من عملية الربط الإلكتروني بين البلدين، يأتي لتسهيل حركة تنقل العمالة المصرية إلى ليبيا، وتوفير جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.