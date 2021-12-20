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%96 من القراء يؤيدون قرارات القومى للاتصالات للحد من بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد قرارات القومى للاتصالات للحد من ظاهرة بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية؟، أيد غالبية القراء قرارات القومى للاتصالات للحد من ظاهرة بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية.

وأيد 96% من القراء قرارات القومى للاتصالات للحد من ظاهرة بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية، بينما رفض 4% موضوع الاستطلاع.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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