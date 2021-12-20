شكرا لقرائتكم خبر عن %96 من القراء يؤيدون قرارات القومى للاتصالات للحد من بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد قرارات القومى للاتصالات للحد من ظاهرة بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية؟، أيد غالبية القراء قرارات القومى للاتصالات للحد من ظاهرة بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية. وأيد 96% من القراء قرارات القومى للاتصالات للحد من ظاهرة بيع بيانات المواطنين لشركات الدعاية، بينما رفض 4% موضوع الاستطلاع.

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