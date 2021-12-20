شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات المواد خارج المجموع بسنوات نقل الثانوى ورقية ومن وضع المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقية ويت وضعها وتصحيحها من قبل المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15و17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.