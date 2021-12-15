شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة البت فى طلبات التصالح بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق، وكذلك الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والورش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشات المخالفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للاطلاع على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التطبيق الحازم لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأى مواطن بدخول المصالح والمنشآت الحكومية إلا بعد تقديمه ما يفيد بالحصول علي لقاح فيروس كورونا حفاظاً علي السلامة العامة ومنع انتشار المرض.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميدانى والانخراط وسط مشاكل المواطنين وسرعة الاستجابه لها وحلها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية التي تم إعدادها للتعامل الفوري مع أى موجات للأمطار ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى قبل حالات هطول الامطار وإجراء مراجعه دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ علي موقف البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، حيث شدد خلاله المحافظ بسرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م وارتفاع أقل من 4 طوابق وتسليم مايفيد بإستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والرى وأملاك الدولة، وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.