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مركز الأزهر للفتوى يوضح آداب سماع القرآن الكريم

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القاهرة - سامية سيد - أوضح مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية ، أن الاستماع إلى القرآن الكريم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه، والتي يتحصل منها على الأجر العظيم، والثواب الجزيل، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. [الأعراف: 204]

 

ويستحب لمستمع القرآن الكريم أن يتحلى بجملة من الآداب، منها:

 

▪ أن يستمع إلى القرآن الكريم بسكينةٍ وإنصاتٍ.

  

▪ أن يتدبر ويتفكر فيما يسمعه من آيات الذكر الحكيم.

 

▪ أن يستمع إلى القرآن الكريم بعيدًا عن الضوضاء؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع والتدبر.

 

▪ ألا يشوش على قراءة القرآن، ولو بمدح القارئ والثناء عليه.

 

▪ أن يكون مُتوضئًا؛ ليسجد سجدة تلاوة إذا استمع إلى آية سجدة.

 

▪ أن يتفاعل مع ما يسمعه من آيات القرآن الكريم، فإذا استمع إلى آية بشارة سأل الله إياها، أو آية عذاب تعوذ بالله منه.

 

▪ أن يداوم على استماع القرآن الكريم؛ ليكون دائم الصلة بالله تعالى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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