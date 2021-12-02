البابا تواضروس يعقد اللقاء السنوى مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات الوجه القبلي، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالي 30 إيبارشية.

وقدم القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية عرضًا تحدث فيه عن مشروع "بنت الملك" الذي يهتم بتغطية احتياجات الفتيات وزواجهن مستقبلًا، وكذلك مشروع "علم ابنك" الذي يعتني بمجموعات دراسية مصغرة للطلبة لدعم المستوى الدراسي لهم، وكذلك مشروع "شنطة البركة"، مشيرًا إلى أنه يعتني بآلاف الأسر، وكذلك مشروع مصاريف التعليم للمدارس خاصة أثناء الجائحة.