الخليج 365: 25 مليون مواطن يستفيدون من "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة،العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استفادة 25 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة، تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى ملف عن اهتمام الدولة بذوي الهمم فى يومهم العالمى.. وغيرها من القضايا والملفات المهمة..

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