شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عمارة المساجد فى مصر غير مسبوقة وافتتحنا 1857 مسجدا خلال 15 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله، بصفة عامة ، وعلى توجيهه الكريم والخاص والمستمر للعناية بمساجد آل البيت وصيانتها ، كما وجه الشكر للهيئة الهندسية القائمة على تنفيذ تكليفات الرئيس بكل دقة وأمانة ومصداقية .

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة "مساجد للتطوير" يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 عن اعلان توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف فيما يخص تطوير وصيانة مسجد الإمام الحسين، والدكتور نيازي سلام رئيس محلس امناء مؤسسة مساجد للتطوير والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس مجلس امناء المؤسسة، وإيهاب حافظ الأمين العام للمؤسسة والمهندس محمد شلبي المدير التنفيذي للمؤسسة.

حضر الاحتفالية كل من : الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر ، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق.

وأضاف جمعة فى كلمته: "كما أن مصر على مر عصورها تهتم بعمارة بيوت الله (عز وجل) ، فإن هذا الجيل له لمسته وإضافته لهذا التراث المعماري الفريد ، ومن هذه المساجد مسجد الصحابة بشرم الشيخ بجنوب سيناء والذي يُعد أنموذجًا فريدًا ، ويُعد أيقونة شديدة التميز في عمارة المساجد ، وكذلك جاء مسجد الفتاح العليم ، ومسجد مصر الذي يتم العمل به على قدم وساق ، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس، بالاهتمام بمساجد آل البيت قد أسعد كل مصري وكل مسلم وكل محب لآل بيت سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن إعمار بيوت الله (عز وجل) يتم بما يليق بمكانة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة ، وأنه وفي الوقت الذي نثمن فيه دور المجتمع المدني في المساهمة في بناء وإعمار بيوت الله (عز وجل) ، فإن الدولة المصرية في ظل عهد الرئيس، تعي واجبها الديني والوطني تجاه عمارة بيوت الله (عز وجل) ، حيث إن المساجد التي تم بناؤها أو إحلالها أو صيانتها في عهد سيادة الرئيس بلغت (3850) مسجدًا ، وأن عدد ما تم افتتاحه في سنة واحدة وثلاثة أشهر 1857 مسجدًا ، منها 1692 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو بناءً جديدًا ، وأن معدل الافتتاح تقريبا خمسة مساجد يوميًّا ، وقد سبقت مصر بهذا الإنجاز دول العالم قديمًا وحديثًا.

ومؤكدًا أننا كما نقوم على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى فإننا نهتم بالمعنى أيضًا إلى جانب اهتمامنا بالمبنى ، حيث بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه أكثر من 5 آلاف إمام ، منهم أكثر من 700 إمام على درجة الدكتوراه ، وحصل على درجة الماجستير أكثر من 1700 إمام ،تم الدفع بهم في مختلف الجامعات المصرية.