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وزير الإنتاج الحربى يلتقط صورا تذكارية من أبناء الوزارة فى نهاية إيديكس 2021

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القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على تقديم الشكر والتقدير لكل أبناء وزراة الإنتاج الحربى، على ما قدموه خلال أيام معرض إيديكس 2021.

 

والتقط الوزير عدة صور تذكارية مع العارضين والمسئولين عن جناح الوزراة، والذى تميز بالدقة العالية، و عرض فيه أكثر من معدة وسلاح جديد تم تصميمهم وتطويرهم داخل مصانع وشركات الانتاج الحربى.

 

وزير الانتاج الحربى يلتقط صور تذكارية من أبناء الوزارة (1)
وزير الإنتاج الحربى يلتقط صورا تذكارية من أبناء الوزارة

وزير الانتاج الحربى يلتقط صور تذكارية من أبناء الوزارة (2)
صورة تذكارية 

وزير الانتاج الحربى يلتقط صور تذكارية من أبناء الوزارة (3)
وزير الانتاج الحربى يلتقط صور تذكارية من أبناء الوزارة (3)

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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