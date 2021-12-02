شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يلتقط صورا تذكارية من أبناء الوزارة فى نهاية إيديكس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على تقديم الشكر والتقدير لكل أبناء وزراة الإنتاج الحربى، على ما قدموه خلال أيام معرض إيديكس 2021.

والتقط الوزير عدة صور تذكارية مع العارضين والمسئولين عن جناح الوزراة، والذى تميز بالدقة العالية، و عرض فيه أكثر من معدة وسلاح جديد تم تصميمهم وتطويرهم داخل مصانع وشركات الانتاج الحربى.