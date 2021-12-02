شكرا لقرائتكم خبر عن السفير علاء موسى يتسلم مهام منصبه مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم السفير علاء موسى، أمس الأربعاء، منصبه الجديد باعتباره مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بعد توليه منصب سفير مصر لدى بغداد في الفترة من 2017: 2021 وقد لعب دورا بارزا في الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين القاهرة وبغداد.

ويمتلك السفير علاء موسى خبرات دبلوماسية متراكمة في الملف العربى ويعد أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين الذين لهم بصمات واضحة في الدول التى خدم بها، ويشكل توليه منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية تتويجا لخبراته المتراكمة والكبيرة في ملف الشئون العربية.

في ذات السياق، عقد اجتماع كبار المسئولين من مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، فى القاهرة، وذلك فى إطار التحضير لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية.

وترأس الوفد المصرى السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الوفد السعودى السفير دكتور سامى بن عبد الله الصالح مساعد وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية.

وعبر الجانبان خلال الاجتماع عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر والسعودية، وأهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة.