شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الشركة المصرية السودانية نواة تخلق كيان ‏اقتصادى مصرى سودانى‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية بدأت فى ‏تنفيذ خطتها الاستراتيجية.

وأشار الوزير ‏أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية الهامة التى تربط بين الشعبين الشقيقين وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء البورصة ‏السلعية فى مصر سيساهم فى تيسير الأمر أيضا وتداول السلع بين ‏البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات ‏المتعددة.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها ‏للدخول بقوه إلى السوق المصرى فى كافة المجلات الغذائية ‏والمحاصيل الزيتية وكذلك اللحوم الطازجة، مشيراً إلى أن الدكتور على المصيلحى، حريص دائمًا على متابعة عمل ‏الشركة بمصر ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز ‏التعاون الاقتصادى بين الشعبين الشقيقين.