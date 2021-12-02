شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الشركة المصرية السودانية نواة تخلق كيان اقتصادى مصرى سودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية بدأت فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية.
وأشار الوزير أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات الاقتصادية الهامة التى تربط بين الشعبين الشقيقين وستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء البورصة السلعية فى مصر سيساهم فى تيسير الأمر أيضا وتداول السلع بين البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها للدخول بقوه إلى السوق المصرى فى كافة المجلات الغذائية والمحاصيل الزيتية وكذلك اللحوم الطازجة، مشيراً إلى أن الدكتور على المصيلحى، حريص دائمًا على متابعة عمل الشركة بمصر ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الشعبين الشقيقين.